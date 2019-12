Cutrone, un milanista è per sempre: ecco il tatuaggio con la data dell'esordio

"Rossonero in campo e nella vita" erano state le parole scelte la scorsa estate da Patrick Cutrone al momento di lasciare il Milan per trasferirsi al Wolverhampton e ora quel messaggio d'amore si è trasformato in un tatuaggio, un ricordo indelebile che l'attaccante porterà sempre con sé. Cutrone infatti ha postato su Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio, semplice quanto significativo: 21 maggio 2017, ossia la data del suo debutto a 'San Siro' con la maglia del Milan.