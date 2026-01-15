Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Allegri promuove il suo Milan: "Gruppo resiliente, qualificazione Champions resta il grande obiettivo"

Il rigore (con tiratore scelto da Max) ha cambiato la partita di Como: "Maignan ci ha tenuti in piedi, poi bravi e fortunati a pareggiare nel primo tempo"

di Paolo Borella
15 Gen 2026 - 23:58

Max Allegri applaude un Milan "resiliente". Così lo ha definito l'allenatore livornese dopo la rimonta di Como, per un 3-1 che vale il secondo posto in classifica in solitaria.

L'analisi della gara però parte della difficoltà nella prima parte: "Siamo partiti giocando con quattro centrocampisti in fase di possesso, cercando di creare più linee di passaggio. Dopo lo svantaggio ci siamo disuniti e ci ha tenuti in piedi Maignan, contro un Como forte e che gioca bene. Nella ripresa ho cambiato modulo puntando sui tre attaccanti, ma dopo il vantaggio ho preferito tornare all'assetto iniziale. La squadra è stata resiliente e voleva questo risultato che era molto importante".

Il rigore calciato da Nkunku e non da Leao è una scelta precisa voluta dallo stesso Allegri: "Leao voleva calciare il rigore, ma in quel momento mi sono sentito di chiamare Nkunku e far tirare lui. Normale che Rafa volesse calciarlo, ma è stata una mia decisione. Quando ho sentito metà tribuna esultare avevo paura che avesse sbagliato, invece è andata bene", ha scherzato l'allenatore ai microfoni di Dazn.

Ritornando sull'andamento della partita, Allegri evidenzia il momento decisivo nel primo tempo. I padroni di casa potevano raddoppiare prima dell'intervallo, invece è arrivata la risposta rossonera: "Non è facile giocare contro il Como. Siamo andati in svantaggio e abbiamo sofferto le loro imbucate. A quel punto ho pensato di infoltire il centrocampo e puntare su Leao e Saelemaekers sugli esterni. Abbiamo tamponato la situazione anche grazie a Maignan, poi siamo stati bravi e fortunati a pareggiare. Nella ripresa, invece, la partita è completamente cambiata". 

Risposta all'Inter dopo la vittoria sul Lecce? "No, non abbiamo mandato nessun messaggio. Dobbiamo fare la corsa sui noi stessi. Ritornare in Champions League la prossima stagione sarebbe importante, pensiamo al nostro obiettivo", ha aggiunto Allegri a Sky.

Su Maignan nemmeno l'allenatore si sbilancia, alla pari del portiere, e allarga il discorso agli uomini chiave del suo Milan: "Se alcuni giocatori costano 100 milioni ci sarà un motivo...vanno messi nel ruolo giusto per fare in modo che aiutino a vincere le partite. Siamo il Milan e nonostante alcuni siano giovani, abbiamo giocatori da Milan. Poi devono abituarsi a vincere".

Tra i protagonisti, c'è ovviamente Leao: "Stasera ha avuto delle difficoltà, poi ha fatto due giocate decisive fra cui l'assist per Rabiot. Sono giocatori da sfruttare per le loro caratteristiche per cercare di vincere le partite. Esterno o attaccante? Cambia poco, deve capire dove ci sono gli spazi per andarci e fare male agli avversari".

Como-Milan: le foto del match

1 di 21
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Leggi anche

Maignan fa miracoli, poi Rabiot sale in cattedra a Como e trascina il Milan a -3 dall'Inter

milan
allegri
serie a

Ultimi video

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

03:26
DICH RABIOT POST VITTORIA 15/1 DICH

Rabiot: "Un Milan pazzo. C'è talento in Francia, ma hanno fatto bene tutti"

02:57
DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

02:45
DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

01:27
Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

Landoni: "Hojlund rimandato e c'è un bocciato di lusso"

01:35
Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

Piantanida: "Pio Esposito promosso, vi svelo il suo soprannome"

01:30
Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

Callegari: "Milan, occhio alle modifiche al campo del Como"

01:36
La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

La provocazione di Callegari: "Conte, due pareggi contro le piccole. Se l'avesse fatto Chivu..."

01:37
Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

Callegari: "Inter, il sorpasso sul Napoli è arrivato con le piccole"

00:25
Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

00:52
pio

Pio Esposito e il soprannome dello spogliatoio: il labiale di Thuram svela tutto

01:32
DICH BRESCIANINI PRESENTAZIONE 15/1 DICH

Brescianini e il gol sbagliato col Milan: "Non ho dormito tre notti"

01:37
Fenomeno Emirhan Ilkhan

Il Torino scopre Emirhan Ilkhan

01:32
Verona-Bologna in campo

Stasera Verona e Bologna in campo

I più visti di Milan

Massimiliano Allegri tedoforo

Milan, Allegri tedoforo d'eccezione: porta la fiamma olimpica a Borgomanero

Fullkrug, che tegola! Frattura al dito del piede, incerti i tempi di recupero. Come cambia il mercato del Diavolo

Fullkrug

Fullkrug, recupero lampo! Si è allenato e già con il Como può andare in panchina

Allegri: "Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono"

Milan, Fullkrug ha recuperato: convocato per la sfida con il Como

Leao in gruppo ma Nkunku si è sbloccato e scalpita: "Improbabile che venga in Turchia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Milan, Rabiot e una doppietta da leader: "La svolta all'intervallo. Maignan ha tanta voglia di Milan"
23:57
Fabregas: "Fa male ma dalle sconfitte il Como crescerà di più". Poi la stoccata
23:49
Como-Milan, Bartesaghi: "Nella ripresa cambiato atteggiamento, siamo stati cinici"
23:15
Uefa, il 12 febbraio a Bruxelles 50° Congresso Ordinario e sorteggio Nations League 26/27
22:28
Cagliari, Pisacane cerca di recuperare Mina per la Juventus