Allegri promuove il suo Milan: "Gruppo resiliente, qualificazione Champions resta il grande obiettivo"

Ritornando sull'andamento della partita, Allegri evidenzia il momento decisivo nel primo tempo. I padroni di casa potevano raddoppiare prima dell'intervallo, invece è arrivata la risposta rossonera: "Non è facile giocare contro il Como. Siamo andati in svantaggio e abbiamo sofferto le loro imbucate. A quel punto ho pensato di infoltire il centrocampo e puntare su Leao e Saelemaekers sugli esterni. Abbiamo tamponato la situazione anche grazie a Maignan, poi siamo stati bravi e fortunati a pareggiare. Nella ripresa, invece, la partita è completamente cambiata".