Calcio

Milan, Rabiot e una doppietta da leader: "La svolta all'intervallo. Maignan ha tanta voglia di Milan"

15 Gen 2026 - 23:59
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan mette alle spalle i pareggi contro Genoa e Fiorentina grazie a una splendida vittoria sul campo del Como.

Due reti per il 3-1 finale firmate da Adrien Rabiot, per una serata da sogno per il centrocampista francese: "Questa è una vittoria di squadra, che dimostra che la nostra mentalità è importante. Non abbiamo mollato, all'intervallo ci siamo parlati e siamo rientrati in campo con un'altra mentalità perché volevamo i tre punti. Abbiamo dato qualcosa in più. Sono contento della vittoria, ma anche della mentalità della squadra di non mollare mai. Quel tiro da fuori lo avevo provato anche in allenamento", ha detto Rabiot a Dazn. 

Dopo la vittoria del Sinigaglia, intervistato anche Mike Maignan, autore di diverse parate decisive: "Giocare qui non era facile, ma eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, ma la squadra è rimasta in partita e ha segnato quando poteva, chiudendo gli spazi in difesa. Sono felice per Rabiot: ha segnato due gol e si è guadagnato il rigore, ma ha fatto un gran lavoro per la squadra. La mia parata più difficile? Quella su Da Cunha".

Il portiere francese non si sbilancia sul futuro e sul rinnovo di contratto che sembra ormai sempre più vicino: "Queste sono serate da Milan, con atmosfera e tensione, molto bello. Abbiamo percepito l'energia sul campo". E alla domanda: "Tu quanta voglia di Milan hai ancora?", risponde per lui Rabiot: "Ha tanta voglia!".

milan
como
serie a

