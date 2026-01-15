Milan, Rabiot e una doppietta da leader: "La svolta all'intervallo. Maignan ha tanta voglia di Milan"

Due reti per il 3-1 finale firmate da Adrien Rabiot, per una serata da sogno per il centrocampista francese: "Questa è una vittoria di squadra, che dimostra che la nostra mentalità è importante. Non abbiamo mollato, all'intervallo ci siamo parlati e siamo rientrati in campo con un'altra mentalità perché volevamo i tre punti. Abbiamo dato qualcosa in più. Sono contento della vittoria, ma anche della mentalità della squadra di non mollare mai. Quel tiro da fuori lo avevo provato anche in allenamento", ha detto Rabiot a Dazn.