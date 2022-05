Commisso a Gerry Cardinale: "Prende il Milan con soldi non suoi"

Rocco Commisso dà il suo personale 'benvenuto' a Gerry Cardinale, che con RedBird è pronto a comprare il Milan: "È una bravissima persona che ha lavorato anche nel mio settore, ho avuto a che fare con lui quando ho organizzato una piattaforma via cavo. Ma voglio dire una cosa molto chiara: quando si dice che sta comprando la società rossonera per 1,3 miliardi di euro... quelli non sono soldi suoi, fa il bello con i soldi degli altri".

