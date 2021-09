Caro biglietti, la Curva Sud ringrazia il Milan: "Dirigenza sensibile"

IL CASO

Dopo la lettera di Gazidis ai tifosi del Milan in relazione alle proteste per l'aumento dei prezzi dei biglietti delle gare di Champions, arriva a stretto giro di posta la replica della Curva Sud. "Ringraziamo la società per aver preso coscienza della spiacevole situazione relativa alla vendita dei biglietti di Champions League - si legge in un comunicato dei supporter rossoneri -. Ancora una volta la dirigenza si è dimostrata sensibile nei confronti dei propri tifosi, annunciando un nuovo listino prezzi per le gare di coppa. Sempre con il Milan nel cuore". Foto dal Web

In casa Milan, dunque, è subito rientrata la questione caro-biglietti per la Champions. Per risolvere tutto ci sono volute poche ore e due lettere. Nella prima il CEO rossonero ha garantito ai tifosi un adeguamento al ribasso dei prezzi dei tagliandi per le gare europee, nella seconda poi la Curva Sud ha ringraziato la dirigenza e il club per l'attenzione alle esigenze dei propri supporter. Un botta e risposta per sgombrare il campo da ogni polemica e remare tutti nella stessa direzione in vista dei prossimi impegni in Champions.