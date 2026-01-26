Capello è sicuro: "Milan senza personalità, difficile possa raggiungere l'Inter"

"Ieri il Milan ha fatto un primo tempo rinunciatario, senza visione di gioco. Mi è piaciuta la Roma, ha creato tantissimo e poteva essere avanti di due-tre gol, di occasioni ne ha avute. Mi sembra una squadra che va per tentativi. E mi meraviglia che i due attaccanti senza palla sono passivi. È stato un Milan senza personalità, e senza quel carattere che si fa vedere in tutte le partite come una squadra convinta della propria forza mi sembra difficile che possa raggiungere l'Inter, che invece ha una personalità unica".