Capello è sicuro: "Milan senza personalità, difficile possa raggiungere l'Inter"

Roma-Milan: le foto della partita
L'ex tecnico ha le idee chiare sulla corsa scudetto: "I nerazzurri hanno una personalità unica"
"Ieri il Milan ha fatto un primo tempo rinunciatario, senza visione di gioco. Mi è piaciuta la Roma, ha creato tantissimo e poteva essere avanti di due-tre gol, di occasioni ne ha avute. Mi sembra una squadra che va per tentativi. E mi meraviglia che i due attaccanti senza palla sono passivi. È stato un Milan senza personalità, e senza quel carattere che si fa vedere in tutte le partite come una squadra convinta della propria forza mi sembra difficile che possa raggiungere l'Inter, che invece ha una personalità unica".
Così Fabio Capello, ospite di Radio Anch'io Sport su RadioUno, commentando la domenica di Serie A. "La Juventus mi è sembrata una squadra equilibrata, determinata, mentre il Napoli si ritrova con una rosa limitata a causa degli infortuni. È un momento molto difficile per Conte, i ragazzi in campo danno tutti ma lui si ritrova senza poter fare cambiamenti durante la partita", ha aggiunto.
Quanto ai partenopei e alla sfida di mercoledì col Chelsea "in Europa il Napoli sta deludendo, anche quando aveva tutti i giocatori a disposizione ha sbagliato tutte le partite, per l'Inter a Dortmund è un bel test per arrivare tra le prime otto. È una partita non semplice perché c'è un ambiente particolare che trascina la squadra".
