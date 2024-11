Camarda il predestinato: col Cagliari per cancellare la delusione di Champions. Garantisce Morata

Quella notte col Brugge ancora non l'ha dimenticata. Il gol pochi minuti dopo l'ingresso in campo, l'esultanza in un San Siro letteralmente su di giri e infine la grande delusione. Delusione che Francesco Camarda non ha ancora smaltito. Il record però resta (è l'italiano più giovane a esordire nella massima competizione europea) e adesso una nuova chance: esultare al primo gol assoluto in maglia milanista senza il timore che il Var possa negargli un'altra gioia. Quando? Sabato a Cagliari, dove il 16enne giocherà da titolare come annunciato a sorpresa da Fonseca.