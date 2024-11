Verso Cagliari-Milan, Fonseca annuncia: "Camarda titolare, non ho avuto dubbi"

Perché gioca Camarda e come l'ha presa?

Per me non è una sorpresa, lavora tutti i giorni con noi e lo fa bene. Capisce bene il ruolo, l'età per me non conta io guardo solo la qualità. Morata ha un ruolo specifico in questo momento, non è solo l'attaccante centrale, ma anche quello che sblocca linee di passaggio tra altri giocatori. Camarda al momento è più pronto di Tammy per questo ruolo e comunque l'inglese non è al massimo al momento. Camarda mi sembra un giocatore di 25-26 anni per maturità e per come lavora. Non ho avuto un minimo dubbio sul fatto di schierarlo.