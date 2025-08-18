Nato prematuro è in nazionale a San Marino, 'porto speranza'

Alla nascita, a 28 settimane di gestazione, pesava solo 700 grammi. Ora ha 19 anni, ha da poco conseguito la maturità e veste la maglia della nazionale di calcio di San Marino. Gabriel Capicchioni ha scritto al reparto di terapia intensiva neonatale di Rimini: "Senza quei medici - racconta al Resto del Carlino - non sarei qui. Quindi è un ringraziamento, ma non solo. Mi ha suggerito di farlo mia mamma e anche la nonna, che con l'associazione di volontariato 'La Prima Coccola' è rimasta sempre in contatto da allora. Non ci ho pensato troppo e ho scritto la mia storia. E' una cosa bella". Gabriel è nato il 12 maggio 2006 e rimase per mesi ricoverato in ospedale: "Ero piccolissimo, ma oggi sono sano e forte. Quando sono diventato più grande i miei genitori mi hanno raccontato quei momenti che per loro non sono stati facili. Mia madre non mi ha visto per ore dopo il parto". Il giovane calciatore, che gioca nella Virtus Acquaviva a San Marino, vuole tornare nel reparto, "per vedere coi miei occhi e anche per dare una speranza a chi sta vivendo oggi quella situazione. Vorrei dare un messaggio a tutti i genitori e familiari che si trovano oggi in quella stanza di ospedale a guardare i loro piccolini: abbiate fiducia. Io sono la prova che anche i più piccoli, con il giusto amore e con le cure giuste, possono diventare forti e crescere. siete in ottime mani".