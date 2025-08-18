Napoli, tegola Lukaku: "Lesione di alto grado alla coscia"

Tegola per il Napoli: non sono buone le notizie che arrivano dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Romelu Lukaku dopo l'infortunio patito nell'ultima amichevole degli azzurri. Il belga rischia davvero un lungo stop. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica"