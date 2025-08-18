Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, tegola Lukaku: "Lesione di alto grado alla coscia"

18 Ago 2025 - 12:58
© IPA

© IPA

Tegola per il Napoli: non sono buone le notizie che arrivano dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Romelu Lukaku dopo l'infortunio patito nell'ultima amichevole degli azzurri. Il belga rischia davvero un lungo stop. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica"

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

06:38
Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

01:35
Messi, Muller ma non solo

Messi, Muller ma non solo

01:30
Manu Konè uomo mercato

Manu Konè uomo mercato

01:19
Juve, che forza David

Juve, che forza David

01:33
Altro che rivoluzione

Altro che rivoluzione

01:17
Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

01:57
Le partite di oggi

Le partite di oggi

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

08:10
Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

01:37
Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

04:17
Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

00:23
Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

00:37
Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

08:33
Gilardino: "Segnale forte"

Gilardino: "Segnale forte"

00:24
Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

06:38
Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

I più visti di Calcio

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Mac Allister dal baratro al tetto del mondo: "Stavo per mollare tutto, ma poi De Zerbi..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:34
Reijnders nella storia del City: come lui solo Aguero
13:17
Il provider NordVPN nuovo partnership del Bologna
13:11
De Sisti: "Lo scudetto del 1982 è stato un furto. Ho rischiato di morire a 50 anni"
12:58
Napoli, tegola Lukaku: "Lesione di alto grado alla coscia"
11:38
Muller, esordio col Vancouver (quasi) da sogno