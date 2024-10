Camarda, maneggiare con cura: ma il ragazzo va inserito gradualmente

Rispetto al suo primo debutto, quello di ieri sera in Champions è stato decisamente migliore. Non solo perché è evidentemente cresciuto fisicamente e in presenza in campo, ma perché si è banalmente sentito più a suo agio all'interno di un gruppo che comincia a riconoscerlo pur con la dovuta attenzione alla sua età, che è quella di un ragazzino. Fabio Capello, non uno qualunque, ne ha sottolineato la personalità. Ha ragione, come ha ragione a pensare che debba continuare a farsi le ossa nel Milan Futuro ma annusando maggiormente il Milan dei grandi. Negli allenamenti e, magari, in partita. Anche se questo, poi, è il grande dibattito sulla questione: è meglio che giochi regolarmente in Serie C oppure che rosicchi minuti in Serie A giocando poco o pochissimo? La risposta è molto complessa e contiene una scelta precisa, quella di pesarne il futuro indirizzandolo.