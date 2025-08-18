Logo SportMediaset
Muller, esordio col Vancouver (quasi) da sogno

18 Ago 2025 - 11:38

Sembrava una storia da libro delle favole, ma alla fine il guardalinee ha negato il lieto fine. Thomas Müller, dopo una carriera passata al Bayern Monaco, ha fatto il suo debutto in Mls con i Vancouver Whitecaps. I canadesi hanno pareggiato 1-1 contro gli Houston Dynamo.

Müller è entrato in campo al 61° minuto, tra una standing ovation. Solo due minuti dopo, l'ex Bayern era riuscito a metterla dentro con un tiro preciso dai 20 metri. Il gol però è stato poi annullato per fuorigioco. Dal lieto fine sfiorato alla semi beffa: Vancouver infatti è stata raggiunta da Houston con un gol nei minuti finali. Vittoria e primo gol col la nuova maglia sono stati soltanto rimandati. 

