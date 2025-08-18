Muller, esordio col Vancouver (quasi) da sogno

Müller è entrato in campo al 61° minuto, tra una standing ovation. Solo due minuti dopo, l'ex Bayern era riuscito a metterla dentro con un tiro preciso dai 20 metri. Il gol però è stato poi annullato per fuorigioco. Dal lieto fine sfiorato alla semi beffa: Vancouver infatti è stata raggiunta da Houston con un gol nei minuti finali. Vittoria e primo gol col la nuova maglia sono stati soltanto rimandati.