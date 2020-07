Calhanoglu incorona Ibra e Pioli: "Questo è il vero Milan, merito loro"

L'INTERVISTA

Otto gol e otto assist in questa stagione: Hakan Calhanoglu, dopo un paio di campionati sottotono, si è preso il Milan e l'affetto dei tifosi. Il numero 10 turco è uno di quelli che più ha beneficiato dell'arrivo in rossonero di Ibrahimovic, con cui ha stretto un legame d'amicizia anche fuori dal campo, e di Pioli in panchina. "E' questo il vero Milan, quello di questi mesi. Vogliamo sempre vincere, ora abbiamo una grande mentalità, una grande passione, grazie a Zlatan che ci aiuta molto" ha confermato Calhanoglu. Il Milan del futuro: dipende da Ibra

"E' un giocatore importante per noi, aiuta molto la squadra. Ancora non è finita, guardiamo avanti per la prossima stagione ma siamo pronti". Il trequartista turco ha parlato anche del rapporto con Stefano Pioli e del suo rinnovo di contratto in vista. "L'allenatore è molto importante, non solo per me, che ci ha ascolti e che voglia sapere cosa pensiamo. Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme nel periodo difficile - ha aggiunto - ora siamo una squadra. Sono molto felice per il suo rinnovo, perché tanta gente ha scritto altre cose su Rangnick. Ma lui si è sempre comportato da professionista per portare la squadra il più avanti possibile".