La Chapecoense omaggia il Torino: "Per sempre amici"

27 Giu 2026 - 12:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si rinnova l'amicizia tra il Torino e la Chapecoense, due club uniti da un tragico destino: il 4 maggio 1949 ci fu il devastante incidente aereo a Superga in cui perse la vita il Grande Torino, il 28 novembre 2016 stessa sorte toccò alla squadra brasiliana in Colombia. "Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce - si legge sui social del club sudamericano - la maglia da portiere 2026 nasce come un tributo al Torino, club fratello in una storia segnata da rispetto, memoria e solidarietà". La casacca, infatti, sarà in tonalità granata con dettagli dorati, come svelato sugli account della Chapecoense. "La divisa porta con sé eleganza, forza e significato in ogni dettaglio: un capo pensato per ricordare che il calcio va ben oltre il semplice gioco. Per sempre amici" il messaggio mandato dal club brasiliano al Toro. 

Ultimi video

01:59
Gran duello per l'Azzurro

Gran duello per l'Azzurro

03:28
DICH NICOLA AMORUSO A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Amoruso: "Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro della Nazionale"

04:17
DICH LEGROTTAGLIE A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Legrottaglie: "La Juve sarà una delle protagoniste quest'anno"

03:51
DICH EVANI A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Evani: "Milan? Credo stiano facendo delle cose proiettate a un futuro migliore"

02:29
Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

01:20
Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

01:41
Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

02:09
I 58 anni di Maldini

I 58 anni di Maldini e il Milan gli fa gli auguri

02:28
Napoli "spendaccione"

Napoli "spendaccione": ecco chi si è mosso di più sul mercato

01:33
Juve, Thuram sul mercato

Juve, Thuram sul mercato per favorire le entrate

01:37
Milan, tutto su Ramos

Milan, tutto su Ramos

01:31
Allegri attende notizie

Allegri attende notizie: braccio di ferro con il Milan

01:59
Tutti vogliono Paz

Tutti vogliono Paz: dove andrà il talento del Real?

01:38
DICH MONTELLA POST VITTORIA TURCHIA VS USA DICH

Montella: "Abbiamo dimostrato personalità, una magra consolazione"

01:42
Juve, Gatti in uscita

Juve, Gatti in uscita

01:59
Gran duello per l'Azzurro

Gran duello per l'Azzurro

I più visti di Calcio

DICH EVANI A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Evani: "Milan? Credo stiano facendo delle cose proiettate a un futuro migliore"

Mercato Inter, ecco la strada per arrivare a Nico Paz: per la fascia destra si guarda in casa Juve

Mercato Inter, ecco la strada per arrivare a Nico Paz: per la fascia destra si guarda in casa Juve

DICH ANCELOTTI POST SCOZIA DICH

Brasile, Ancelotti: "Non mi pongo l'obiettivo di dove possiamo arrivare"

Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

MCH FESTEGGIAMENTI COMPLEANNO MESSI FUORI DALL'HOTEL ARGENTINA MCH

Messi, compleanno con i tifosi: che festa fuori dall'hotel!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:35
La Chapecoense omaggia il Torino: "Per sempre amici"
12:33
Italia, idea Zibì Boniek per il ruolo di direttore tecnico? Malagò ci pensa
10:40
Buonfiglio: "Mondiali senza Italia? Per andar forte devi allenarti tanto, in 12 anni non è stato fatto"
22:27
Lotito ha rilevato la Reggina: "Operazione per garantire la crescita del club"
20:54
Lecce, presentato lo staff di mister Di Francesco