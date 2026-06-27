La Chapecoense omaggia il Torino: "Per sempre amici"

Si rinnova l'amicizia tra il Torino e la Chapecoense, due club uniti da un tragico destino: il 4 maggio 1949 ci fu il devastante incidente aereo a Superga in cui perse la vita il Grande Torino, il 28 novembre 2016 stessa sorte toccò alla squadra brasiliana in Colombia. "Tra Chapecó e Torino, la storia ci unisce - si legge sui social del club sudamericano - la maglia da portiere 2026 nasce come un tributo al Torino, club fratello in una storia segnata da rispetto, memoria e solidarietà". La casacca, infatti, sarà in tonalità granata con dettagli dorati, come svelato sugli account della Chapecoense. "La divisa porta con sé eleganza, forza e significato in ogni dettaglio: un capo pensato per ricordare che il calcio va ben oltre il semplice gioco. Per sempre amici" il messaggio mandato dal club brasiliano al Toro.