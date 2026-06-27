Lazio, l'ex Muriqi lancia la stoccata: "Lì ero completamente solo"

Vedat Muriqi è tornato in Turchia, dove dalla prossima stagione vestirà nuovamente la maglia del Fenerbahçe. Nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, l'attaccante ha ripercorso alcuni capitoli della sua carriera, non risparmiando qualche critica alla Lazio. Queste le parole del classe '94: "In biancoceleste avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d'Oro. È stata una situazione molto difficile. Qui, quando arriva un calciatore ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. O riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà come ho fatto io".