Lotito ha rilevato la Reggina: "Operazione per garantire la crescita del club"

La Reggina Calcio, società che milita in serie D, è stata rilevata dal proprietario della Lazio Claudio Lotito. L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" scrive Cannizzaro nel post corredato da una foto in cui posa sorridente insieme a Lotito e al patron uscente Nino Ballarino. Cannizzaro, dopo cge si era sparsa la vice dell'interessamento del patron della Lazio alla società calabrese era stato indicato da più parti come mediatore e ispiratore della trattativa, in considerazione della comune appartenenza a Forza Italia.
Subito dopo è arrivata la del club calabrese, che sottolinea come "l'operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria". "Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte", prosegue il comunicato. Che poi conclude ricordando come "il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro".