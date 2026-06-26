Lotito ha rilevato la Reggina: "Operazione per garantire la crescita del club"

La Reggina Calcio, società che milita in serie D, è stata rilevata dal proprietario della Lazio Claudio Lotito. L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" scrive Cannizzaro nel post corredato da una foto in cui posa sorridente insieme a Lotito e al patron uscente Nino Ballarino. Cannizzaro, dopo cge si era sparsa la vice dell'interessamento del patron della Lazio alla società calabrese era stato indicato da più parti come mediatore e ispiratore della trattativa, in considerazione della comune appartenenza a Forza Italia.