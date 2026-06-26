Lotito ha rilevato la Reggina: "Operazione per garantire la crescita del club"

26 Giu 2026 - 22:27
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

La Reggina Calcio, società che milita in serie D, è stata rilevata dal proprietario della Lazio Claudio Lotito. L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" scrive Cannizzaro nel post corredato da una foto in cui posa sorridente insieme a Lotito e al patron uscente Nino Ballarino. Cannizzaro, dopo cge si era sparsa la vice dell'interessamento del patron della Lazio alla società calabrese era stato indicato da più parti come mediatore e ispiratore della trattativa, in considerazione della comune appartenenza a Forza Italia. 

Subito dopo è arrivata la del club calabrese, che sottolinea come "l'operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria". "Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte", prosegue il comunicato. Che poi conclude ricordando come "il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro".

Ultimi video

01:59
Gran duello per l'Azzurro

Gran duello per l'Azzurro

03:28
DICH NICOLA AMORUSO A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Amoruso: "Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro della Nazionale"

04:17
DICH LEGROTTAGLIE A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Legrottaglie: "La Juve sarà una delle protagoniste quest'anno"

03:51
DICH EVANI A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Evani: "Milan? Credo stiano facendo delle cose proiettate a un futuro migliore"

02:29
Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

01:20
Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

01:41
Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

02:09
I 58 anni di Maldini

I 58 anni di Maldini e il Milan gli fa gli auguri

02:28
Napoli "spendaccione"

Napoli "spendaccione": ecco chi si è mosso di più sul mercato

01:33
Juve, Thuram sul mercato

Juve, Thuram sul mercato per favorire le entrate

01:37
Milan, tutto su Ramos

Milan, tutto su Ramos

01:31
Allegri attende notizie

Allegri attende notizie: braccio di ferro con il Milan

01:59
Tutti vogliono Paz

Tutti vogliono Paz: dove andrà il talento del Real?

01:38
DICH MONTELLA POST VITTORIA TURCHIA VS USA DICH

Montella: "Abbiamo dimostrato personalità, una magra consolazione"

01:42
Juve, Gatti in uscita

Juve, Gatti in uscita

01:59
Gran duello per l'Azzurro

Gran duello per l'Azzurro

I più visti di Calcio

PROMO RONALDINHO AL RAVENNA MCH

Ronaldihno al Ravenna, il video promo è uno show

Mercato Inter, ecco la strada per arrivare a Nico Paz: per la fascia destra si guarda in casa Juve

Mercato Inter, ecco la strada per arrivare a Nico Paz: per la fascia destra si guarda in casa Juve

Tutti "Paz" per Nico

Tutti "Paz" per Nico: Real, Como e Inter, che intrigo!

Ecco il Napoli di Allegri

Ecco il Napoli di Allegri

DICH ANCELOTTI POST SCOZIA DICH

Brasile, Ancelotti: "Non mi pongo l'obiettivo di dove possiamo arrivare"

MCH FESTEGGIAMENTI COMPLEANNO MESSI FUORI DALL'HOTEL ARGENTINA MCH

Messi, compleanno con i tifosi: che festa fuori dall'hotel!

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:27
Lotito ha rilevato la Reggina: "Operazione per garantire la crescita del club"
20:54
Lecce, presentato lo staff di mister Di Francesco
18:22
Juve al fianco di Save The Children per gli aiuti al Venezuela
17:17
Cagliari, prima uscita contro Il Nizza per il trofeo Gigi Riva
Massimo Calvelli
15:47
Calvelli è il nuovo CEO del Milan: "Lavorerò a stretto contatto con Amorim" | Cardinale: "Giochiamo per vincere"