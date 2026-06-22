Milan, Cardinale in Vaticano: "Intrigato da una collaborazione con la Santa Sede"

Pomeriggio speciale in Vaticano per il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero uno del club rossonero ha partecipato ai "Dialogues" insieme a circa 80 invitati, tra cui ex atleti professionisti, dirigenti del mondo dello sport e istituzionali.
Tra i temi della giornata, anche quelli legati all'Intelligenza Artificiale e al rapporto tra tecnologia e umanità. Cardinale è intervenuto in una discussione dedicata al potere e all'influenza dello sport: "Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l'importanza dei valori e dell'identità culturale. Sono intrigato da una potenziale collaborazione col il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird".
Riferimento al fondo presieduto da Cardinale, che ha interessi anche negli Stati Uniti, Paese di origine dell'imprenditore e anche del Pontefice, cresciuto a Chicago e grande tifoso dei White Sox di baseball.
Solo poche ore prima, Cardinale aveva dato il via libera al nuovo assetto societario più snello per il Milan, con Hendrik Almstadt come direttore del player trading e Bobby Gardiner director of football intelligence.