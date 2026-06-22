MILAN

Milan, Cardinale in Vaticano: "Intrigato da una collaborazione con la Santa Sede"

Il proprietario rossonero invitato ai "Dialogues": "Il Papa è un appassionato di sport e ne riconosce i grandi valori"

22 Giu 2026 - 19:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Pomeriggio speciale in Vaticano per il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Il numero uno del club rossonero ha partecipato ai "Dialogues" insieme a circa 80 invitati, tra cui ex atleti professionisti, dirigenti del mondo dello sport e istituzionali. 

Tra i temi della giornata, anche quelli legati all'Intelligenza Artificiale e al rapporto tra tecnologia e umanità. Cardinale è intervenuto in una discussione dedicata al potere e all'influenza dello sport: "Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l'importanza dei valori e dell'identità culturale. Sono intrigato da una potenziale collaborazione col il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird".

Riferimento al fondo presieduto da Cardinale, che ha interessi anche negli Stati Uniti, Paese di origine dell'imprenditore e anche del Pontefice, cresciuto a Chicago e grande tifoso dei White Sox di baseball. 

Solo poche ore prima, Cardinale aveva dato il via libera al nuovo assetto societario più snello per il Milan, con Hendrik Almstadt come direttore del player trading e Bobby Gardiner director of football intelligence.

Leggi anche

Cardinale al centro e un Milan più snello: nessun nuovo dt, Almstadt e Gardiner saranno protagonisti

milan
cardinale

Ultimi video

01:34
Ancora Dybala-Roma

Ancora Dybala-Roma: si va verso il rinnovo

00:37
DICH MAROTTA SU MALAGO' PER SITO 22/6 DICH

Figc, Marotta spinge Malagò: "Ora fondamentale dialogo con politica"

03:20
DICH MALAGO' SU SUOI OBIETTIVI DA PRESIDENTE PER SITO 22/6 DICH

Malagò si presenta: "Ecco i miei obiettivi da Presidente Figc"

00:35
DICH MALAGO' SU CT PER SITO 22/6 DICH

Figc, Malagò: "Ct? Non ho parlato con nessuno"

00:31
CLIP PRIME PAROLE MALAGO' PRESIDENTE FIGC PER SITO 22/6 SRV

Emozione Malagò: le prime parole da presidente Figc

01:54
MCH SALAH E EGITTO ACCOLTI VANCOUVER 22/6 MCH

Salah e l'Egitto accolti trionfalmente a Vancouver

00:31
Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

Accomando: "Tonali, maxi offerta del Tottenham"

01:28
"Una vita da dieci"

Antognoni: "Una vita da dieci"

02:09
Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

Raimondi: "Milan, Amorim vuole un big in attacco"

02:02
Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

Accomando: "Juve, c'è un nome nuovo per la porta. Inter, avanti su Palestra"

01:30
Callegari: "Ecco cosa manca a Yildiz"

Callegari: "Ecco cosa manca a Yildiz"

01:28
Tonali vero uomo mercato

Tonali, mister 100 milioni: è il vero uomo mercato

00:29
Il saluto di Gravina

Il saluto di Gravina

05:02
DICH ZOLA PER SITO 22/6 DICH

Zola: "Il futuro del calcio italiano? I giovani ci sono"

01:48
Le due facce di Malen

Le due facce di Malen: in ombra con l'Olanda

01:34
Ancora Dybala-Roma

Ancora Dybala-Roma: si va verso il rinnovo

I più visti di Milan

Hendrik Almstadt, il mago dei dati portato al Milan da Gazidis

cardinale ibrahimovic

"Allenatore in una settimana" e poi… Milan, cronaca del mese più umiliante di sempre: mai ricevuti tanti ‘no’

"Più Henry, meno Ibra", Zlatan floppa anche da commentatore, il Times lo boccia: "Impreparato e arrogante"

Krosche, ora idee chiare

Krosche: ora idee chiare

Pulisic ride insieme a Rabiot, Leao e Maignan no: la doppia faccia del Milan ai Mondiali

Professione influencer, passione Milan: ecco la modella Jori Delli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
Atalanta, la nuova stagione partirà il 6 luglio con il raduno a Zingonia
09:39
Figc, Abete: "Non assumersi responsabilità non fa bene al nostro mondo"
06:52
Striscione davanti alla Figc: "Bari contro la multiproprietà"
11:25
Milan, nessun dirigente alla cena con gli altri club di Serie A?
11:01
Corteo, mostre e campioni del passato per i 100 anni del Napoli