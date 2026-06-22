Milan, Cardinale in Vaticano: "Intrigato da una collaborazione con la Santa Sede"

Tra i temi della giornata, anche quelli legati all'Intelligenza Artificiale e al rapporto tra tecnologia e umanità. Cardinale è intervenuto in una discussione dedicata al potere e all'influenza dello sport: "Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l'importanza dei valori e dell'identità culturale. Sono intrigato da una potenziale collaborazione col il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird".