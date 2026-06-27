Italia, idea Zibì Boniek per il ruolo di direttore tecnico? Malagò ci pensa

27 Giu 2026 - 12:33
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Giovanni Malagò, nuovo presidente della Figc, starebbe pensando a Zbigniew Boniek per il ruolo di direttore tecnico della nazionale italiana. L'indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport vedrebbe "Zibì" come nome nuovo che risponde a tutti i requisiti richiesti: carisma, passato da calciatore di alto livello, tanta esperienza come dirigente, contatti e peso politico. Boniek, infatti, è stato vicepresidente Uefa e presidente della Federcalcio polacca. Resistono, oltre a lui, le candidature di Buffon, Del Piero, Baggio, Zola, Albertini, Ranieri e Bergomi. Il nome più caldo fino a qualche giorno fa, Paolo Maldini, appare invece meno probabile: l'ex Milan non ha ancora ricevuto una proposta diretta ma sarebbe intenzionato a declinare in caso arrivi.

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