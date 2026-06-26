Montella: "Abbiamo dimostrato personalità"

"Una magra consolazione, lo so": così l'allenatore della Turchia Vincenzo Montella ha commentato a caldo la vittoria sugli Stati Uniti, con il 3 a 2 arrivato all'ultimo minuto di recupero. Un riscatto che non salva la squadra della Mezzaluna dall'eliminazione e che ha fatto sussultare il SoFi Stadium di Inglewood pieno di tifosi e di celebrità (da Brad Pitt a Paris Hilton, a Kamala Harris con marito) accorsi per l'ultima gara della nazionale ospite a Los Angeles. Alla selezione turca è mancata "concretezza", ha detto in italiano Montella durante la conferenza stampa post partita allo stadio di Inglewood. "Siamo stati davvero sfortunati nei primi due incontri", ha considerato pensando alle sconfitte con Australia e Paraguay, in cui la Turchia non ha mai segnato. Poi una leggera critica all'organizzazione: "Non eravamo nelle condizioni ideali, ci siamo qualificati alla fine di marzo, ci hanno spostati per l'allenamento di ieri e quindi non siamo riusciti a organizzarci meglio".