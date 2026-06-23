LE PAROLE

Leao dribbla la domanda sul futuro: "Decido dopo il Mondiale. Amorim? È molto bravo"

Il portoghese dopo il gol Mondiale all'Uzbekistan: "!Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me"

23 Giu 2026 - 22:52
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"Deciderò la mia vita dopo il Mondiale. In questo momento devo stare concentrato sul Mondiale. Quello che so di questo allenatore è che molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore". Rafa Leao dribbla le domande sul suo futuro e intanto dice la sua sul nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. L'attaccante rossonero ha partecipato alla goleada del Portogallo all'Uzbekistan con un gol appena entrato in campo: "Devo festeggiare con la mia famiglia perché questa stagione è stata difficile per me, infortuni e tante cose in mezzo. Anche la stagione con il Milan - ha detto a Dazn - Devo ringraziare la mia famiglia che mi ha aiutato fino adesso. Questa partita, questo gol è per loro. Devo ringraziare il ct perché mi ha dato fiducia fino ad oggi perché nel Portogallo ci sono molti giocatori forti, quindi sono molto felice di essere qui”.

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