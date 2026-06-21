Hendrik Almstadt, il mago dei dati portato al Milan da Gazidis

Nato in Germania nel 1973, ha infatti costruito la propria carriera combinando competenze economiche, analitiche e sportive. Si è formato presso la prestigiosa London School of Economics e ha successivamente conseguito un MBA ad Harvard. La sua reputazione si è consolidata grazie all’utilizzo di dati e analisi avanzate applicate al calcio professionistico. Tra il 2010 e il 2015 ha lavorato all’Arsenal, occupandosi di scouting, sviluppo sportivo e gestione strategica. Nel club londinese ha collaborato appunto con Ivan Gazidis, figura chiave della sua crescita professionale. Nel 2015 è stato nominato primo direttore sportivo della storia dell’Aston Villa. In questo ruolo ha contribuito alla riorganizzazione dell’area tecnica e del sistema di reclutamento dei giocatori.