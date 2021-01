Cagliari-Milan, amarcord Strasser: "Il mio gol... scudetto"

LE PAROLE

Sono passati dieci anni da quel Cagliari-Milan deciso da Rodney Strasser nel finale che lanciò i rossoneri verso la conquista dello scudetto. Era il 6 gennaio 2011 e ora il Diavolo torna in Sardegna da prima in classifica e può laurearsi campioni d'inverno. Corsi e ricorsi storici che sembrano sorridere alla squadra di Pioli. Il centrocampista della Sierra Leone, che è finito a giocare in Finlandia al Turun Palloseura, ha ricordato al Corriere.it l'emozione di quella rete che lo rende indimenticabile per tutto il mondo Milan: "Quella resta la rete più importante della mia carriera, poi vero che ne ho segnato pochi. I tifosi del Milan mi ricordano per quel gol firmato in Sardegna su suggerimento di Cassano, fondamentale per lo scudetto di quell’anno".

Oggi come allora c'era Ibrahimovic: "Su Zlatan possiamo dire e raccontare tante cose, non si è mai banali. Lui è un campione, un grande campione. Fa ancora la differenza, nonostante abbia più di 39 anni. Ma non c’erano dubbi. In campo fa molto e ha segnato tanto dall’inizio del campionato. Poi è vero, lui vuole vincere sempre, anche in allenamento, figuratevi in gare ufficiali. Ed è proprio questa la differenza tra Ibrahimovic e tutti gli altri campioni. È un esempio per tutti. Se ci sentiamo ancora? No, con lui no. Ma parlo con Van Bommel, Pato, Muntari e Robinho", ha detto Stasser a Salvatore Riggio.

Il 30enne è rimasto tifoso del Milan: "La squadra gioca bene, vince ed è prima. Pioli non alza mai la voce, mi piace tanto. Se i rossoneri possono vincere lo scudetto? È ancora presto per dirlo, ma può vincere. Speriamo di sì".