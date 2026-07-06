Amorim sbarca nel pomeriggio a Milano, tappa a Casa Milan poi martedì a Milanello

A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Amorim con le prime parole da tecnico rossonero. Poi il rientro in Portogallo e il ritorno per l'inizio della stagione vero e proprio. Amorim ha firmato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente un milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.