Amorim sbarca nel pomeriggio a Milano, tappa a Casa Milan poi martedì a Milanello

Ormai un mese fa l'ufficializzazione e in giornata l'inizio della sua avventura al Milan: il neo tecnico Ruben Amorim è infatti atteso nel pomeriggio a Milano. Un primo assaggio di Casa Milan, i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture (da martedì) e l'occupazione del suo nuovo ufficio prima del raduno della squadra previsto lunedì 13.
A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale di Amorim con le prime parole da tecnico rossonero. Poi il rientro in Portogallo e il ritorno per l'inizio della stagione vero e proprio. Amorim ha firmato fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus. Precisamente un milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.
Capitolo Gila
Il Milan conta di chiudere in un paio di giorni il discorso Gila con la Lazio. Si parte dai 25 milioni di euro di parte fissa, con il club biancoceleste c'è da raggiungere l'intesa sui bonus: Lotito punta ad arrivare a 30 milioni bonus compresi. Il Real Madrid ha diritto al 50% sulla rivendita, stabilito quando aveva ceduto lo spagnolo nel 2022. Con il centrale i rossoneri hanno già un accordo per 4,5 milioni di euro l'anno più bonus per cinque anni. Gila ha già parlato con Amorim, che lo considera un rinforzo importante per il suo progetto in rossonero.