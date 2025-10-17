Logo SportMediaset

Milan, lesione al bicipite femorale destro per Pulisic

L'attaccante si era fatto male con la nazionale americana: tra dieci giorni verrà valutato. Si va verso tre settimane di stop

17 Ott 2025 - 13:59

Dopo l'infortunio di Rabiot, il Milan deve registrare anche lo stop di Christian Pulisic. L'attaccante rossonero, che si era fatto male con la nazionale americana, ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra circa dieci giorni e rischia uno stop di tre settimane.

Pulisic si era fatto male durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia, quando era stato sostituito dopo solo trenta minuti dal ct Mauricio Pochettino. Il 27enne potrebbe anche tornare per Parma-Milan dell'8 novembre ma, considerando che subito dopo ci sarà la pausa delle nazionali a cui seguirà una partita importante come il derby (23 novembre), è molto probabile che Max Allegri e lo staff sanitario milanista ci vadano coi piedi di piombo preservandolo proprio per il match contro l'Inter.

Contro la Fiorentina, match di domenica sera contro l'ex Pioli, Pulisic verrà sostituito da uno tra Leao e Nkunku, col portoghese favorito.

