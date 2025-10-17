Milan, lesione al bicipite femorale destro per Pulisic

Pulisic si era fatto male durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia, quando era stato sostituito dopo solo trenta minuti dal ct Mauricio Pochettino. Il 27enne potrebbe anche tornare per Parma-Milan dell'8 novembre ma, considerando che subito dopo ci sarà la pausa delle nazionali a cui seguirà una partita importante come il derby (23 novembre), è molto probabile che Max Allegri e lo staff sanitario milanista ci vadano coi piedi di piombo preservandolo proprio per il match contro l'Inter.