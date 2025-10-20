Logo SportMediaset

Serie A, Conte premiato come miglior allenatore del campionato

20 Ott 2025 - 18:10
© IPA

Nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici, Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore della Serie A. Il riconoscimento arriva in seguito allo scudetto conquistato la scorsa stagione alla guida del Napoli, il quinto in carriera per l'allenatore pugliese. Conte, non presente alla premiazione, ci ha tenuto a far arrivare il suo saluto con un videomessaggio: "Un grande peccato non essere lì, ma si lavora tanto nel calcio di oggi. Queste sono gratificazioni importanti nella carriera di un allenatore. Sarebbe stato bello essere lì, sarà per la prossima volta. Grazie di cuore".

