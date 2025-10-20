Chelsea, Maresca premiato come miglior allenatore italiano all'estero

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è stato eletto miglior allenatore italiano all'estero nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Non presente all'evento che si è tenuto presso il Salone d'Onore del CONI, Maresca ci ha tenuto a far sentire la sua voce con un videomessaggio: "Salve a tutti, mi scuso per l'assenza dovuta ai numerosi impegni di questo periodo, ma ci tenevo a ringraziarvi, in particolare il presidente Formichetti, per questo premio nazionale e internazionale. Il riconoscimento arriva in seguito a una stagione in cui Maresca è riuscito a qualificare il Chelsea in Champions League, vincendo anche la Conference League e la prima edizione del Mondiale per club.