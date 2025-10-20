Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Chelsea, Maresca premiato come miglior allenatore italiano all'estero

20 Ott 2025 - 16:40
© IPA

© IPA

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, è stato eletto miglior allenatore italiano all'estero nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Non presente all'evento che si è tenuto presso il Salone d'Onore del CONI, Maresca ci ha tenuto a far sentire la sua voce con un videomessaggio: "Salve a tutti, mi scuso per l'assenza dovuta ai numerosi impegni di questo periodo, ma ci tenevo a ringraziarvi, in particolare il presidente Formichetti, per questo premio nazionale e internazionale. Il riconoscimento arriva in seguito a una stagione in cui Maresca è riuscito a qualificare il Chelsea in Champions League, vincendo anche la Conference League e la prima edizione del Mondiale per club. 

Ultimi video

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

02:02
SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

02:31
SRV RULLO FIORENTINA PIOLI FESTA AMARA - RABBIA ARBITRI OK

Furia Fiorentina: le decisioni sul rigore della discordia

01:47
SRV RULLO MILAN IN TESTA DA SOLO: SOGNO ALLEGRI 20/10 SRV

Milan, i numeri fanno sognare

00:45
MCH PARTENZA NAPOLI PER OLANDA MCH

Il Napoli parte per l'Olanda

00:09
MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

Atalanta-Lazio 0-0: gli highlights

01:10
Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

Cagliari-Bologna 0-2: gli highlights

01:12
Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

Allegri: "Milan capolista? La strada è lunga"

01:37
Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

01:51
DICH DAVIDE NICOLA PER SITO 19 10

Cremonese, Nicola: "Ci siamo misurati contro l'Inter, continuiamo a imparare"

01:25
DICH LOCATELLI MIX POST COMO 19/10 DICH

Locatelli: "Dobbiamo essere più cattivi e non prendere certi gol"

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 238 milioni di euro

Ronaldo doppia Messi, Yamal entra in top 10: i calciatori più pagati

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:12
Torino, Baroni convoca i tifosi e apre il Filadelfia
16:40
Chelsea, Maresca premiato come miglior allenatore italiano all'estero
16:25
Juventus, Yildiz: "Daremo battaglia in A e Champions"
16:17
Mourinho: "Meraviglioso legame con Roma e romanisti"
16:10
Bologna, Di Vaio: "Orsolini? Un sogno se andasse al Mondiale"