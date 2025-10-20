Materazzi non ha dubbi: "L'Inter la più forte, sta dimostrando di valere la testa"

"In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d'ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe". Così Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, indica la sua favorita per lo Scudetto.