Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Materazzi non ha dubbi: "L'Inter la più forte, sta dimostrando di valere la testa"

20 Ott 2025 - 19:29
© IPA

© IPA

"In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d'ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe". Così Marco Materazzi, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, indica la sua favorita per lo Scudetto.

Sulla Champions, poi, ammette come "si gioca prima di Natale e dopo Natale. Dopo la sconfitta con il Manchester City, giocando alla pari, e dopo la delusione dell'ultima finale persa con il Psg, L'inter ha avuto la fortuna di ripartire subito con il Mondiale per club. A livello tecnico è indiscutibile, poi quella di sbagliare pochi acquisti è una prerogativa di Ausilio", conclude Materazzi.

Ultimi video

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

01:14
DICH CHIVU PRE UNION SU UNION PER SITO 20/10 DICH

Chivu e l'Union Saint-Gilloise: "Squadra molto aggressiva, dovremo essere pronti"

00:42
DICH CHIVU PRE UNION SU ATTACCANTI PER SITO 20/10 DICH

Chivu e gli attaccanti: "Lautaro ora sta bene, Thuram salta anche il Napoli"

00:56
DICH CHIVU PRE UNION SU OBIETTIVI INTER PER SITO 20/10 DICH

Chivu lancia l'Inter: "Dobbiamo pensare in grande, su tutti i fronti"

00:44
DICH SOMMER PRE UNION SU CRESCITA SQUADRA PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Anno scorso duro, ma le grandi squadre reagiscono e noi vogliamo vincere"

01:03
DICH SOMMER PRE UNION SU DIFESA INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer e la difesa: "Akanji porta tranquillità, ma conta lo spirito di tutti"

00:40
DICH SOMMER PRE UNION SU MOMENTO INTER PER SITO 20/10 DICH

Sommer: "Gruppo speciale sempre, ora stiamo davvero bene"

02:02
SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

02:31
SRV RULLO FIORENTINA PIOLI FESTA AMARA - RABBIA ARBITRI OK

Furia Fiorentina: le decisioni sul rigore della discordia

01:47
SRV RULLO MILAN IN TESTA DA SOLO: SOGNO ALLEGRI 20/10 SRV

Milan, i numeri fanno sognare

00:45
MCH PARTENZA NAPOLI PER OLANDA MCH

Il Napoli parte per l'Olanda

00:09
MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

00:20
MCH GOLLONZO BAYERN MCH

Il "gollonzo" del Bayern, che ringrazia Bellingham

03:08
Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

03:14
Como-Juventus 2-0: gli highlights

Como-Juventus 2-0: gli highlights

01:10
Genoa-Parma 0-0: gli highlights

Genoa-Parma 0-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Ricci: "Vittoria da squadra"

Ricci: "Vittoria da squadra"

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:46
Inter, Chivu: "Thuram non ci sarà col Napoli"
19:29
Materazzi non ha dubbi: "L'Inter la più forte, sta dimostrando di valere la testa"
18:10
Serie A, Conte premiato come miglior allenatore del campionato
17:12
Torino, Baroni convoca i tifosi e apre il Filadelfia
16:40
Chelsea, Maresca premiato come miglior allenatore italiano all'estero