Inter, Chivu: "Thuram non ci sarà col Napoli"

Marcus Thuram rimane indisponibile. Cristian Chivu ha parlato chiaramente del recupero dall'infortunio dell'attaccante francese nella conferenza alla vigilia dell'impegno di Champions League contro l'Union Saint Gilloise: "Marcus ha bisogno di qualche giorno in più e non so cosa dirvi. Stiamo cercando di recuperarlo il prima possibile. Per il Napoli non ci sarà a quanto pare", le parole del tecnico romeno. Thuram aveva subito una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale durante la partita contro lo Slavia Praga giocata a San Siro lo scorso 30 settembre.