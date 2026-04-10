Allegri: "Dopo Napoli vissuti due giorni difficili. Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro"

"Il bilancio va fatto solo alla fine con lucidità. Se ci facciamo travolgerà dall'emotività può succedere un disastro. L'Udinese è una squadra fisica: serve restare ordinati e avere una buona tecnica con concentrazione" ha aggiunto Allegri che è stato stuzzicato come di consueto sulle mancanze offensive del Milan. "Pulisic e Leao hanno faticato a trovare continuità a causa dei tanti infortuni. Ma dei gol pesanti li hanno fatti. L'ambiente deve restare unito anche nelle difficoltà. Ora più che mai bisogna puntare l'obiettivo con un atteggiamento propositivo. Questo a prescindere che si giochi con 2, 4 o 6 punte. La qualità dei nostri calciatori offensiva è alta, bisogna essere fiduciosi e restare tranquilli".