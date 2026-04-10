MANOVRE ROSSONERE

Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve

Il club di via Aldo Rossi sta sondando l'attaccante polacco che si libera a parametro zero ma ci sono anche i bianconeri

10 Apr 2026 - 09:02
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L'idea di base del Milan è quella di provare a bissare un'operazione come quella che ha portato Modric in rossonero, dando l'assalto a Robert Lewandowski. Sull'attaccante del Barcellona c'è anche la Juve che, come per Bernardo Silva, spera nel colpo a parametro zero. Si punta, insomma, al campione stagionato dovendo spendere una cifra considerevole per l'ingaggio ma risparmiando sul trasferimento. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'entourage dell'attaccante classe '88 è al lavoro per definire il futuro di un giocatore che ha messo a segno finora 565 gol in carriera. L'addio al Barça sembra un dato di fatto e la Juve si è già mossa da qualche mese. Resta da capire la volontà del giocatore polacco che potrebbe preferire campionati più allettanti di una Serie A in declino, oppure, come Modric, optare per una Lega meno impegnativa in cui poter incidere in modo consistente, nonostante l'età.

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Ed è molto probabile che Lewa possa davvero fare la differenza in un campionato come il nostro e che due squadre come Milan e Juventus, entrambe a caccia di una punta che possa davvero incidere nell'area avversaria a differenza di quanto accaduto in questa stagione, si facciano avanti con gli agenti dell'attaccante del Barcellona. Nella Liga, pur giocando meno, ha inciso anche quest'anno, mettendo a segno dodici reti in campionato e, non partecipando al Mondiale, sarebbe anche a disposizione per l'inizio del ritiro. Per chiunque riesca a prenderlo, insomma, sarebbe un bel colpo e uno spot importante per un calcio in declino come il nostro

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