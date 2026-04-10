Il Milan sogna un altro colpo Modric e si muove per Lewandowski: è derby con la Juve

Ed è molto probabile che Lewa possa davvero fare la differenza in un campionato come il nostro e che due squadre come Milan e Juventus, entrambe a caccia di una punta che possa davvero incidere nell'area avversaria a differenza di quanto accaduto in questa stagione, si facciano avanti con gli agenti dell'attaccante del Barcellona. Nella Liga, pur giocando meno, ha inciso anche quest'anno, mettendo a segno dodici reti in campionato e, non partecipando al Mondiale, sarebbe anche a disposizione per l'inizio del ritiro. Per chiunque riesca a prenderlo, insomma, sarebbe un bel colpo e uno spot importante per un calcio in declino come il nostro.