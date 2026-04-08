Allegri, il tridente è proprio un tabù? Perché non può essere una soluzione anche dall'inizio

Parlare di sistemi di gioco nel 2026 fa anche un po' ridere. Figurarsi con uno come Allegri che, quando gli parli di numeri, è come se insultassi l'ippica o il basket, i suoi grandi amori. Ormai si attacca in un modo e si difende in un altro e risulta complicato ridurre la disposizione di una squadra a una sequenza di cifre. Come fai, per esempio, a "quantificare" la Juventus, che ha l'esterno di difesa sulla trequarti e la mezzala che fa il terzino e l'attaccante? Il Milan ha trovato la sua quadratura nel 3-5-2 di partenza, con possibili variazioni a seconda del piano gara. Ci sono state partite in cui ha impostato a quattro, vedi Como e Firenze, per poi tornare alle vecchie sicurezze che permettono ai rossoneri di concedere poco a chi gli sta di fronte.