IL FUTURO

Milan, pranzo tra Cardinale, Ibra e Calvelli: assente Furlani

Presente anche la chief brand officer Francesca Montini e Moncada

24 Mag 2026 - 16:31
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Nel giorno più importante dell'anno, con la Champions da conquistare nella notte di San Siro contro il Cagliari, Gerry Cardinale, di nuovo a Milano, si è incontrato a pranzo con Zlatan Ibrahimovic, il consigliere di amministrazione rossonero, Massimo Calvelli e la chief brand officer, Francesca Montini. Un incontro, al quale era assente l'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani e cui si è poi aggiunto Moncada, in cui si è cominciato a parlare della futura organizzazione societaria del club. Nei prossimi giorni, infatti, Cardinale è atteso da decisioni importanti, a partire appunto a quella che riguarderà l'ad Furlani e chi ne prenderà eventualmente il posto. 

Non solo, però, perché il proprietario del Milan e di Red Bird dovrà anche pronunciarsi sul futuro di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Nel frattempo, dopo la presenza in tribuna a Genova, il numero uno del club rossonero ha deciso di stare vicino alla squadra anche nell'ultima e decisiva sfida della stagione contro il Cagliari cui assisteranno oltre 70mila tifosi. 

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