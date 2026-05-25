Como festeggia la Champions, pullman scoperti in giro per la città

Como e i tifosi lariani hanno festeggiato in queste ore lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi: la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti, con a bordo staff e squadra, hanno fatto il giro della città. Diverse le strade attraversate: viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Qualche supporter ha già postato sui social alcuni video della sfilata. La conclusione del tour dei pullman della società lariana è previsto in tarda serata.