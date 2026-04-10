Pulisic e l'app di incontri per vip, arriva il colpo di scena: "Non è un traditore"

La ragazza infatti, giocatrice di golf e con ben 140mila follower su Instagram, ha cercato di chiudere il caso assolvendo il milanista: "Ho fatto alcuni commenti su una questione privata che sono stati estrapolati dal contesto - ha affermato la Melton in una storia sui social -. Ho ricevuto informazioni false. Lui non è un traditore, non parlerò più di questa faccenda". Caso chiuso? Vedremo. La speranza dei tifosi del Milan è che Pulisic torni presto a parlare sul campo a suon di gol.