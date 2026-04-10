MILAN

Pulisic e l'app di incontri per vip, arriva il colpo di scena: "Non è un traditore"

La ex fa marcia indietro sui social: "Ho ricevuto informazioni false"

10 Apr 2026 - 10:50
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Dopo la tempesta ecco tornare il sereno. Il riferimento è alla vita di Christian Pulisic, da giorni ormai al centro del gossip. Ad accusarlo di un presunto tradimento era stata la sua ex, Alexa Melton, sicura che l'attaccante fosse presente su Raya, nota app per incontri tra vip prima che la storia tra i due finisse. Ma nelle ultime ore ecco arrivare il colpo di scena.

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La ragazza infatti, giocatrice di golf e con ben 140mila follower su Instagram, ha cercato di chiudere il caso assolvendo il milanista: "Ho fatto alcuni commenti su una questione privata che sono stati estrapolati dal contesto - ha affermato la Melton in una storia sui social -. Ho ricevuto informazioni false. Lui non è un traditore, non parlerò più di questa faccenda". Caso chiuso? Vedremo. La speranza dei tifosi del Milan è che Pulisic torni presto a parlare sul campo a suon di gol.

Pulisic-Sweeney, la love story che fa discutere Italia e USA: ma c’è qualcosa che non torna

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