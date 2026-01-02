Lecce, contro Juve con Gaspar e Banda

Ci sono anche Gaspar e Banda, appena rientrati dalla sfortunata esperienza in Coppa d'Africa con le rispettive nazionali, sul charter giallorosso per Torino. Alle porte la difficile sfida contro la Juventus, la prima di un gennaio terribile per gli uomini di Di Francesco, che affronteranno in rapida sequenza tutte le big del campionato. Il tecnico del Lecce, che oggi ha preferito non tenere la consueta conferenza della vigilia, costretto anche a seguire i suoi dalla tribuna per via del doppio turno di stop comminato dal giudice sportivo (in panchina il secondo Del Rosso), dovrà fare a meno ancora di Berisha e Morente, entrambi out per problemi fisici. Convocato il difensore Veiga, reduce da uno stato febbrile: il suo impiego sarà deciso nell'immediata viglia di gara. Tra gli assenti anche Coulibaly, impegnato ancora con il suo Mali nella Coppa d'Africa.