Serie A, mano pesante del Giudice sportivo: due giornate a Sarri

Dopo la lite con Saelemakers al termine di Milan-Lazio, per Maurizio Sarri arriva la stangata del Giudice sportivo: due giornate di squalifica, che impediranno al tecnico biancoceleste di sedersi in panchina per le sfide contro Cagliari e Torino. Nel comunicato si precisa che la prima giornata è stata comminata "per aver cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose", mentre la seconda per avere "nel tunnel che conduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme".