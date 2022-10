Sarri: "Immobile vuole rientrare il prima possibile, ma niente rischi"

VERSO ATALANTA-LAZIO

Il tecnico biancocelste teme l'Atalanta di Gasperini: "Rullo compressore, ha tanta qualità"

"Atalanta da scudetto? Le squadre di Gasperini, se possono allenarsi tutta la settimana, diventano rulli compressori. Spesso la Dea è etichettata come aggressiva, ma ha tanta qualità e un parco attaccanti che posseggono in pochi". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium. "Sarà una partita importante, che dal punto di vista mentale può condizionarci lo sviluppo della stagione, ma definirla decisiva a otto mesi dalla fine del campionato mi pare eccessivo", ha aggiunto.

"Stiamo facendo tutti i tentativi possibili per accorciare i tempi di recupero di Ciro Immobile, lo vuole anche il ragazzo che si è messo a disposizione ma certamente non dovremo correre rischi", ha spiegato Sarri. "Se la squadra andrà in difficoltà a causa dell'assenza di Immobile, vorrà significare che siamo ancora immaturi, altrimenti andiamo soltanto in cerca di alibi", ha aggiunto il tecnico biancoceleste.