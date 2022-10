Tegola Lazio, lungo stop per Immobile: lesione al bicipite, torna nel 2023

© Getty Images

Brutta tegola per la Lazio che dovrà fare a meno di Ciro Immobile per un lungo periodo. Il club biancoceleste non ha specificato i tempi di recupero precisi ("si sottoporrà a nuovi esami nei prossimi giorni"), ma l'attaccante non tornerà a disposizione di Sarri almeno fino a gennaio. Gli esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro.