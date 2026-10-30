Luis Alberto esalta la Lazio di Gattuso: "Sono spensierati come noi. Senza Covid avremmo vinto lo scudetto"

Luis Alberto, il "Mago" della trequarti della Lazio dell'era Simone Inzaghi e Sarri, ora regala magie in Qatar ma non si perde nulla della sua ex squadra che sta incantando e sorprendendo la Serie A di questa stagione. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Contro il Sassuolo ho pensato 'wow, ma come giocano questi ragazzi?' Sono gruppo, sono squadra. Anche nei momenti difficili riescono a superare lo scoglio giocando a pallone. Difendono bene, sono compatti e non si spezzano mai. Col Sassuolo, quando Thorsvedt ha pareggiato dopo un minuto, hanno continuato ad attaccare e alla fine hanno vinto ancora. Devono pensare partita dopo partita e non farsi condizionare dalla classifica e da ciò che si dice... Se mi riferisco allo scudetto? Ora è giusto non parlarne, ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia".