L'INTERVISTA

Luis Alberto esalta la Lazio di Gattuso: "Sono spensierati come noi. Senza Covid avremmo vinto lo scudetto"

"Presto per parlare di titolo ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia"

30 Ott 2026 - 09:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Luis Alberto, il "Mago" della trequarti della Lazio dell'era Simone Inzaghi e Sarri, ora regala magie in Qatar ma non si perde nulla della sua ex squadra che sta incantando e sorprendendo la Serie A di questa stagione. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Contro il Sassuolo ho pensato 'wow, ma come giocano questi ragazzi?' Sono gruppo, sono squadra. Anche nei momenti difficili riescono a superare lo scoglio giocando a pallone. Difendono bene, sono compatti e non si spezzano mai. Col Sassuolo, quando Thorsvedt ha pareggiato dopo un minuto, hanno continuato ad attaccare e alla fine hanno vinto ancora. Devono pensare partita dopo partita e non farsi condizionare dalla classifica e da ciò che si dice... Se mi riferisco allo scudetto? Ora è giusto non parlarne, ma se tra gennaio e febbraio saranno ancora lassù, sarà un’altra storia". 

Leggi anche

Zero sogni e solida realtà: attenzione a sottovalutare la Lazio di Gattuso

E' inevitabile, poi, parlare dei paragoni con la sua Lazio che, nella stagione 2019/20 è andata molto vicina al titolo: "Questa squadra ha la nostra spensieratezza. In quell'anno ci abbiamo iniziato a credere piano piano, anche se pensavamo partita dopo partita. Si creò una magia irripetibile, qualcosa che ci portò a dire 'beh, forse si può fare...'. Ricordo l’ultima partita con il Bologna prima che il mondo si fermasse, 2-0 in un Olimpico strapieno. Segnammo io e Correa. Chissà come sarebbe andata. Senza l'interruzione per il Covid secondo me avremmo vinto lo scudetto. O perlomeno ce la saremmo giocata fino alla fine. Se mi sarei divertito in questa Lazio? Ora come ora è impossibile togliere Frattesi e Taylor, e lo stesso vale per Belahyane. Giocano a memoria e si completano. Il primo si inserisce come nessuno in A, il secondo è una bella scoperta. È chiaro che mi divertirei, ma ci sono loro. Il nuovo Luis Alberto? Nico Paz, ma lui è più forte di me".

luis alberto
lazio
gattuso

Ultimi video

01:35
Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

01:01
lazio

Lazio, Halloween in escape room: che spavento per Zaccagni & co.

02:26
MCH IMMAGINI RENDER NUOVO SAN SIRO 29/10 MCH EDL OK

Come sarà il nuovo San Siro: le immagini

00:30
MCH PORTICI CAOS 29/10 MCH

Tifoso Portici in coma, fioccano arresti e daspo

02:03
HL 2' TG FIORENTINA - ATALANTA 29/10 SRV

Fiorentina-Atalanta 2-2: gli highlights

01:30
HL 1.30" TG FROSINONE - LECCE 29/10 SRV

Frosinone-Lecce 5-1: gli highlights

01:37
MCH ARRIVI INTER E MILAN ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SAN SIRO 29/10 MCH

Milan e Inter arrivano insieme alla presentazione del nuovo San Siro

01:17
Social da pazzi

Social da pazzi

01:43
Auto da campioni

Auto da campioni

02:12
Nuovo San Siro

Nuovo San Siro

01:45
Allegri "decide" il futuro...di Spalletti

Allegri "decide" il futuro...di Spalletti

00:24
MCH PROTESTA CURVA PER SAN SIRO MCH

La protesta dei tifosi dell'Inter: "Luci a San Siro, non le spegnerete mai"

02:22
Juve, l'urlo dei tifosi

Juve, l'urlo dei tifosi

02:18
Spalletti, un anno nero

Spalletti, un anno nero

01:50
Trevisani: "Penso sia difficile tener fuori Provedel"

Trevisani: "Penso sia difficile tener fuori Provedel"

01:35
Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

I più visti di Lazio

La Lazio non molla la vetta della classifica, goleada al Mapei dopo una partita folle

La Lazio vola ma Gattuso tiene i piedi per terra: "La classifica non dobbiamo guardarla. Io superstizioso? Bisogna essere realisti..."

Zero sogni e solida realtà: attenzione a sottovalutare la Lazio di Gattuso

Luis Alberto esalta la Lazio di Gattuso: "Sono spensierati come noi. Senza Covid avremmo vinto lo scudetto"

lazio

Lazio, Halloween in escape room: che spavento per Zaccagni & co.

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Gerry Cardinale (Milan)
12:07
Milan, Cardinale e il progetto NBA Europe: "Vogliamo esserci, pronta un'arena da 20mila posti"
12:00
Milan, frecciata di Cardinale ad Allegri? "Prima non accadeva..."
11:25
Coppa del Mondo U15, Italia battuta da Polonia chiude dodicesima
11:16
Inter, Marotta e il nuovo stadio: "La tenacia di Oaktree ha abbattuto le barriere burocratiche"
10:38
Italia U21, test con il Belgio il 16/11 a Livorno