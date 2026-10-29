Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo essere più cattivi"

"Dobbiamo essere più cattivi, non possiamo subire così tanti gol anche se siamo in crescita e dobbiamo continuare così". Lo ha detto Paolo Vanoli commentando la gara pareggiata 2-2 con l'Atalanta contro cui si era illuso di poter battere dopo aver recuperato l'iniziale vantaggio dei bergamaschi con i gol di Njie e Joao Mario. "Dispiace non aver conquistato i tre punti - ha aggiunto il tecnico viola - mi dispiace per questi ragazzi che vedo in ogno allenamento, volevano tutti dare una gioia al nostro meraviglioso pubblico. Talvolta vogliamo strafare però stiamo mandando alcuni buoni segnali seppur non supportati dai risultati. Non possiamo regalare due gol con così tanta leggerezza". Non può dirsi soddisfatto neppure Maurizio Sarri anche se con questo pareggio ha interrotto la striscia di tre sconfitte esterne di fila. "Dopo il 2-2 ho avuto la sensazione di poter vincere la gara. Il risultato comunque va accettato da entrambe le parti. Chi ha visto la partita non si è annoiato e questo per noi è molto importante visto il momento di sofferenza che stiamo attraversando". Resta il rammarico per i tanti infortuni cui si è aggiunto stasera anche quello di Kristensen, il tecnico dell'Atalanta mastica amaro: "Nell'ultimo mese i giocatori hanno fatto 21 giorni in nazionale poi abbiamo giocato ogni tre giorni. La preparazione non c'è stata. Abbiamo pagato anche questo e la rosa è ristretta, alla fine giocano sempre i soliti".