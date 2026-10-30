Rivera: "Il nuovo stadio di Milano dovevano intitolarlo a me e a Mazzola"

"Io con questa scelta non sono mai stato d'accordo. L'impianto attuale è ancora perfetto per giocare. E ha una incredibile storia: è un monumento della città di Milano. Lo buttano giù per farne uno che non avrebbe nessuna ragione di esistere. Peggio per chi ha deciso così". Queste le parole di Gianni Rivera, stella del Milan degli anni Settanta, in una intervista a 'la Repubblica', dopo la presentazione del nuovo impianto che sorgerà a Milano accanto al 'Meazza'.