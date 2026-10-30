Rivera: "Il nuovo stadio di Milano dovevano intitolarlo a me e a Mazzola"

Gianni Rivera critica duramente il progetto del nuovo stadio di Milano: "Il Meazza è un monumento. Intitolarlo a un brand? Pensi che gioia per i tifosi"

30 Ott 2026 - 09:40
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Sandro Mazzola e Gianni Rivera © italyphotopress

Sandro Mazzola e Gianni Rivera © italyphotopress

"Io con questa scelta non sono mai stato d'accordo. L'impianto attuale è ancora perfetto per giocare. E ha una incredibile storia: è un monumento della città di Milano. Lo buttano giù per farne uno che non avrebbe nessuna ragione di esistere. Peggio per chi ha deciso così". Queste le parole di Gianni Rivera, stella del Milan degli anni Settanta, in una intervista a 'la Repubblica', dopo la presentazione del nuovo impianto che sorgerà a Milano accanto al 'Meazza'.

"Invece di dare il nome di chi ha fatto la storia dei club, lo assegnano in base a chi paga di più. Pensi che gioia per i tifosi. Mi sarebbe piaciuto se lo avessero intitolato a me e al mio amico Sandro Mazzola", aggiunge.

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