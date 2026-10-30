Milan, Cardinale e il derby: "Mi sveglio ogni giorno sperando in un pari dell'Inter"

Gerry Cardinale, proprietario di RedBird e del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi. Vincere è l’unica cosa che mi interessa, a guadagnar terreno su chi ci sta davanti”.
"Sento la competizione con l'Inter, mi fa perdere il sonno. Si sono guadagnati il livello a cui sono ora e li rispetto. Sono fiducioso che arriveremo a quel livello e solleveremo quella coppa (lo scudetto, ndr)" le parole.
Così sul nuovo stadio: "Tappa importante ma non c'è stadio al mondo che per me valga quanto una vittoria nel derby contro l'Inter".