Serie A, Lazio-Parma 2-1: Gattuso si prende la vetta solitaria della classifica e obbliga l’Inter a rispondere

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Continua l’avvio di campionato sfavillante della Lazio, che batte 2-1 anche il Parma nell’8ª giornata di Serie A. All’Olimpico sono la rete di Taylor e l’autogol di Diego Carlos a far felice ancora una volta Rino Gattuso, nello scontro diretto in panchina tra Campioni del Mondo 2006 con Alberto Gilardino, al terzo ko in tre gare: non gli basta infatti il gollonzo di Lontani in pieno recupero per strappare il suo primo punto. Dopo un avvio di match più intraprendente da parte dei Ducali, tanto che Mandas è costretto praticamente subito a un paio di parate decisive, è Isaksen a sfiorare il gol al 25’: Zaccagni si inventa un cross e il danese impatta di testa, colpendo la traversa. Sempre Isaksen si vede poi annullare un gol al 40’ per fuorigioco, prima del vantaggio firmato da Taylor in apertura di ripresa: l’ex Ajax raccoglie un pallone mal liberato da Diego Carlos e buca Corvi sul primo palo al 50’. Frattesi manca invece il colpo per il raddoppio immediato, con i biancocelesti che diventano padroni del campo e volano via al 58’: Taylor apre per Nuno Tavares, il cui cross viene spedito in rete dall’autogol di Diego Carlos. Le emozioni non sono però finite, visto che Lontani riesce ad accorciare le distanze al 95’ con un cross sbilenco che finisce col beffare Mandas. Nonostante qualche minuto finale di apprensione, la Lazio riesce comunque a vincere la settima partita su otto e a salire a quota 22 punti, prendendosi la vetta solitaria della classifica, almeno per una notte: l’Inter sarà chiamata a rispondere domenica, nel lunch match di San Siro contro la Fiorentina. Resta invece inchiodato a 4 punti il Parma, che potrebbe anche diventare fanalino di coda della graduatoria nel caso in cui il Venezia dovesse fare risultato a Marassi contro il Genoa di un altro Campione del Mondo come De Rossi.
IL TABELLINO
Lazio-Parma 2-1
Lazio (4-3-3): Mandas 6,5; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (46’ Leite 6,5), Tavares 6; Frattesi 6, Belahyane 6,5, Taylor 7 (71’ Dele-Bashiru 6); Isaksen 6,5 (77’ Lazzari sv), Noslin 6, Zaccagni 6 (77’ Pedraza sv). A disp.: Motta, Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Cancellieri, Przyborek, Cataldi, Serra, Farcomeni, F. Bordon. All.: Gattuso.
Parma (3-5-2): Corvi 5; Diego Carlos 4,5 (72’ Frigan 6), Troilo 5,5, Drobnic 5,5; Delprato 5,5, Ordonez 5,5 (63’ Lontani 6), Sierro 5,5 (46’ Bernabé 5,5), Keita 5,5, Valeri 5,5; Romero 6 (78’ Fabbian sv), Toure 5. A disp.: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, De Martis, Britschgi, Carboni, Konate. All.: Gilardino
Arbitro: Arena
Marcatori: 50’ Taylor (L), 58’ aut. Diego Carlos (P), 90’+5’ Lontani (P)
Ammoniti: Provstgaard (L), Sierro (P)
Note: 40’ gol annullato per fuorigioco a Isaksen (L)
LE STATISTICHE DI LAZIO-PARMA
La Lazio (7V, 1N) è rimasta imbattuta nelle prime otto gare in una singola edizione della Serie A per la sesta volta nella sua storia nonché la prima dalla stagione 1999/00 (5V, 3N), poi chiusa con la vittoria dello scudetto.
La Lazio è rimasta imbattuta in nove partite consecutive di Serie A (8V, 1N) per la prima volta dalla striscia record di 21 match, registrata con Simone Inzaghi allenatore tra settembre 2019 e febbraio 2020.
La Lazio ha raccolto 22 punti in questo campionato grazie a sette vittorie e un pareggio: le ultime due squadre a conquistare altrettanti o più punti dopo le prime otto partite di un singolo campionato di Serie A sono state il Napoli (24) e il Milan (22) nella stagione 2021/22 (Inter a quota 19 dopo sette incontri nel 2026/27).
La Lazio è l'unica squadra che non ha subito nessun gol nel primo tempo in questa stagione nei cinque principali campionati europei in corso.
La Lazio ha segnato almeno due gol in sei partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo febbraio-giugno 2020.
Kenneth Taylor è tornato al gol in Serie A per la prima volta dal 22 marzo scorso (vs Bologna), interrompendo una striscia di 13 incontri di fila senza reti nella competizione. Tra le due reti l'olandese ha tentato in tutto 10 conclusioni senza segnare.
Per la quarta volta nella sua storia il Parma (sei) ha registrato almeno sei sconfitte fuori casa di fila in Serie A (sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005).
Il Parma ha perso almeno sei delle prime otto partite di un singolo campionato di Serie A (1V, 1N) per la terza volta nella sua storia, dopo il 2006/07 (sei) e il 2014/15 (sette).
Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei solamente Wael Mohya (due - dicembre 2008) è più giovane di Simone Lontani (due - gennaio 2008).
Alberto Gilardino è il secondo allenatore a perdere tutte le sue prime tre partite sulla panchina del Parma in Serie A dopo Daniel Passarella (tutte e cinque tra il novembre e il dicembre 2001).
Solo l'Inter (otto) ha colpito più legni della Lazio nel campionato di Serie A in corso (sei, come Fiorentina, Juventus e Roma).