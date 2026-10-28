Zero sogni e solida realtà: attenzione a sottovalutare la Lazio di Gattuso

Già, Gattuso. Un altro che quasi tutti sottovalutano. Eppure Rino ha portato a Formello la ricetta del suo vecchio Milan, il che, tradotto, fa grande applicazione e serietà totale. Nessuno sgarra, perché questa è l'unica regola possibile all'interno di un gruppo, e tutti ci danno dentro da matti. Con il risultato, parole sue, "che con il lavoro si va a mille all'ora". E in effetti questo se non il punto è se non altro un punto. La Lazio corre molto, corre bene e corre più degli altri. Un po' perché ha giocatori di gamba, da Tavares a Taylor, passando per Zaccagni e Isaksen, e un po' perché il suo campionato si è presto trasformato da un inseguimento a un posticino in Europa, quale che fosse, a un volo verso obiettivi che nessuno immaginava.