Serie A, Lazio show contro il Sassuolo: vittoria per 2-6 al Mapei e primato solitario

LE STATISTICHE

La Lazio ha segnato almeno sei reti in una partita tra tutte le competizioni per la prima volta dal 28 agosto 2021 contro lo Spezia in Serie A (6-1 in quel caso).

Prima di stasera, l'ultima volta che la Lazio aveva segnato con cinque giocatori diversi in un match di Serie A risaliva al 31 marzo 2018 contro il Benevento.

La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2002/03 (quando arrivò a sette con Roberto Mancini) e il 2017/18 (le prime sei con Simone Inzaghi).

La Lazio è rimasta imbattuta nelle prime nove gare stagionali di Serie A per la quinta volta nella sua storia, la prima a partire dal 1999/2000 (stagione dell'ultimo scudetto conquistato nel massimo torneo dai biancocelesti).

La Lazio ha vinto cinque match consecutivi in campionato per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2024 (con Marco Baroni in panchina). Inoltre, ha ottenuto cinque successi fuori casa di fila nella massima serie per la prima volta dal periodo tra ottobre 2019-gennaio 2020.

Il Sassuolo ha subito almeno sei gol in una partita di Serie A per l’ottava volta, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra formazione dalla prima stagione dei neroverdi nel massimo campionato (dal 2013/14) - l’ultima volta risaliva al 28/02/2024 contro il Napoli (1-6 in quel caso).

Prima marcatura multipla di Tijjani Noslin in Serie A; il classe '99 ha realizzato quattro gol in otto match nel campionato in corso e solo nel 2023/24 (cinque in 17 gare) ha segnato più reti in una stagione di Serie A.

Mattia Zaccagni (una rete e due assist) ha preso parte a tre gol in un singolo match per la prima volta in carriera in Serie A.

Stefano Turati è il primo portiere del Sassuolo a parare due rigori in un match di Serie A; negli ultimi 10 anni solo David de Gea in Fiorentina-Milan del 6 ottobre 2024 ci era riuscito in una partita di Serie A.

Stefano Turati ha parato cinque rigori in Serie A; a partire infatti da gennaio 2024, solo Vanja Milinkovic-Savic (sette) ha parato più tiri dagli 11 metri rispetto al classe 2001 (cinque appunto, al pari di Marco Carnesecchi).

La Lazio ha sbagliato due rigori nella stessa partita di Serie A per la prima volta dal 25 gennaio 2009 contro il Cagliari.

Mattia Zaccagni non segnava su azione in Serie A da 358 giorni, ovvero dal 3 novembre 2025 contro il Cagliari. In più, il classe ’95 ha sia segnato che fornito assist in un match di campionato per la prima volta dal 3 febbraio 2025 contro il Cagliari.

Prima di Mattia Zaccagni (una rete e tre assist nelle ultime quattro gare fuori casa), l’ultimo giocatore della Lazio che aveva preso parte a un gol in quattro trasferte di fila in Serie A era stato Luis Alberto nel settembre 2023 (quattro anche per lui).

Gustav Isaksen ha segnato in due trasferte consecutive per la prima volta in carriera in Serie A.

Mattia Zaccagni ha sbagliato due degli ultimi tre rigori calciati in Serie A, dopo che aveva segnato tutti i suoi primi cinque tiri dal dischetto nel massimo campionato.

5° gol di Kenneth Taylor in Serie A; l'olandese ha trovato la rete in due presenze di fila per la prima volta nel torneo, mentre l'ultima volta che in generale aveva segnato in due match consecutivi in campionato risaliva al settembre 2025 con la maglia dell'Ajax.

Kenneth Taylor ha sia segnato un gol che fornito un assist nello stesso match per la prima volta in Serie A; l'ultima volta che ci era riuscito in campionato risaliva al 21 settembre 2025 con la maglia dell'Ajax contro il PSV.

Romano Floriani Mussolini ha segnato il suo primo gol alla presenza numero 37 in Serie A. La Lazio si conferma la squadra che ha mandato più giocatori in gol in questa Serie A: 12.

Sebastiano Esposito ha realizzato due gol contro la Lazio in campionato e solo contro il Genoa (tre) ha segnato più reti in Serie A (a quota due anche Juventus, Sassuolo ed Hellas Verona).

Primo cartellino rosso per Kristian Thorstvedt alla sua presenza numero 105 in Serie A. Prima di lui, l'ultimo giocatore del Sassuolo che aveva sia segnato che ricevuto un'espulsione nello stesso match di Serie A era stato Georgios Kyriakopoulos il 23 maggio 2021 proprio contro la Lazio.

Kristian Thorstvedt (14) ha superato Tore Andre Flo (13) classificandosi al terzo posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori norvegesi in Serie A, solo Per Bredesen (30) e Ragnar Nikolay Larsen (19) hanno fatto meglio.