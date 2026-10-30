Brasile, tifoso ferito a colpi d'arma da fuoco in attacco di ultrà a Duque de Caxias

Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di oggi a Duque de Caxias, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, durante un'aggressione attribuita a una tifoseria organizzata. La vittima, che aspettava un amico per raggiungere in taxi lo stadio Nilton Santos, dove questa sera si disputa la partita tra Vasco e Flamengo, è stata colpita al collo ed è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale municipale Moacyr do Carmo. Secondo la testimonianza di un uomo presente sul posto, gli aggressori, circa sei o sette, avrebbero scambiato il gruppo per tifosi di una squadra rivale. Il caso è stato registrato come tentato omicidio. Nel pomeriggio, decine di appartenenti a una tifoseria organizzata del Vasco hanno tentato di entrare nella favela Parque União, nel complesso della Maré, alla ricerca di sostenitori del Flamengo. Il gruppo, alcuni dei cui componenti erano armati di bastoni e avevano il volto coperto, si è allontanato dopo essere stato minacciato da trafficanti locali. Un altro scontro è stato registrato a Jacarepaguá, nella zona sud-occidentale di Rio.