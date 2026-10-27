Lazio, Gattuso: "La classifica non dobbiamo guardarla. Io superstizioso? Bisogna essere realisti..."

La Lazio continua a volare ma Gattuso la tiene con i piedi per terra. Dopo lo show al Mapei e i sei gol rifilati al Sassuolo Rino prova a frenare gli entusiasmi giustificati dal primo posto in classifica frutto di un avvio di stagione da record: "Mi porto a casa la mentalità", la prima analisi dell'ex ct che poi entra nel dettaglio della sfida ai neroverdi: "La verità è che quando non siamo aggressivi dobbiamo imparare a fare blocco difensivo. Il Sassuolo è molto pericoloso e noi su questo aspetto non siamo stati molto bravi, ci ha aiutato che sono rimasti in 10. Però penso che quando lavori bene con le catene mettiamo in difficoltà gli avversari.