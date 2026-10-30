Milan, Scaroni: "Il nuovo stadio di San Siro è il culmine di anni di lavoro"

30 Ott 2026 - 10:00
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"Questo evento è il culmine di anni di lavoro e determinazione per portare uno stadio di livello mondiale a Milano e in Italia": è il commento del presidente del Milan Paolo Scaroni, reso noto nella notte, al termine dell'evento di presentazione del nuovo impianto di Milano che si chiamerà Generali Stadium. "Fin dal primo giorno, Generali - una delle principali istituzioni finanziarie italiane, la cui dimensione globale rispecchia la portata di questo progetto - si unisce - continua il presidente rossonero - alla visione di lungo periodo dei Club e delle rispettive proprietà, RedBird e Oaktree, per creare una nuova casa per generazioni di tifosi e un'eredità duratura per Milano". 

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