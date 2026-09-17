Lotito: "Tre anni di sofferenze, minacce anche a Natale. Ai tifosi chiedo scusa per alcune scelte"

In un'intervista al Corriere della Sera, il presidente biancoceleste chiarisce i contorni delle sue azioni: "Non ho mai fatto nomi e cognomi agli inquirenti. Ho presentato denunce contro ignoti, quei nomi sono venuti fuori dalle indagini. E se poi, come ho letto, questi signori vorranno adire le vie legali sono liberissimi di farlo. Ho denunciato tutto quello che ho subìto in questi tre anni e sofferto in silenzio, roba che neanche vi immaginate".