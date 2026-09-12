Lazio-Milan, le pagelle biancocelesti: Gattuso, primo tempo impeccabile. I cambi lasciano a desiderare
L'ex ct sorprende con la formazione iniziale me ha ragione lui: a fine primo tempo era avanti 2-0. Nella ripresa calo fisiologico, forse però i subentranti potevano dare qualcosa in piùdi Matteo Dotto
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MANDAS 6.5 - Incolpevole sui gol, nel primo tempo para tutto e dà il la all'azione dell'1-0 con un lancio millimetrico per Nuno Tavares.
FLORIANI MUSSOLINI 6 - Grande fisico e grande corsa, cala di brutto nella ripresa lasciando scoperto il fronte destro quando Chukwueze mette il cross per Pulisic che porta al 2-2 (dall'83' LAZZARI S.V.)
SUTALO 6.5 - Prova gagliarda, con il compagno di reparto mette la museruola a Ramos e alle incursioni di Pavlovic e Gila (dall'83' DIOGO LEITE S.V.)
PROVSTGAARD 6.5 - Concede poco o nulla a Ramos.
NUNO TAVARES 6.5 - A tratti imprendibile sulla fascia sinistra, soprattutto nella prima parte di gara, poi va in affanno.
FRATTESI 6.5 - Come tutta la Lazio crolla nella ripresa dopo un primo tempo di grande personalità.
BELAHYANE 7 - Fino a che il fisico tiene fa una partita impeccabile davanti alla difesa e anche come difensore aggiunto. Ammonito per fallo su Cisse.
TAYLOR 6.5 - Ha grandi meriti per il 2-0 di Noslin, ordina e pulito, esce quando non ne ha più (dal 73' GUDMUNDSSON 5.5 - Non dà il cambio di passo che gli chiede Gattuso)
CANCELLIERI 6.5 - Sorprende Estupinan in occasione dell'1-0, dà sostanza sul fronte destro d'attacco (dal 58 st ISAKSEN 5 - Davanti fa poco, mollo quando Moreira gli esplode davanti il sinistro del 2-2)
NOSLIN 6.5 - Sul gol rischia... la testa, aiuta anche in difesa, Gattuso lo cambia quando non è ha più (dal 58 st PINAMONTI 5 - Gioca più di mezz'ora ma non la vede praticamente mai)
ZACCAGNI 6.5 - Procura il gol di Cancellieri, dà la carica da buon capitano, ammonito per fallo su Musah.
Allenatore GATTUSO 6.5 - Stupisce tutti mettendo dall'inizio Noslin e Cancellieri al posto dei favoriti Pinamonti e Isaksen. E ci azzecca. Primo tempo impeccabile, nella ripresa si fa sentire la stanchezza e i rincalzi non sono all'altezza dei titolari.